Песок «Вне времени»

Международная выставка песочной графики «Вне времени» открылась в Пермском театре кукол. В фойе театра для посетителей «развернётся» удивительный песочный спектакль, а кроме того, зрители смогут попробовать себя в роли художника, создав свой рисунок на специальном планшете. Песок и стекло, свет и тень, движения рук художника и фантазия создают образы, которые сменяют друг друга на глазах зрителей. Так создается песочная история. По словам куратора этой выставки в Перми Елены Полторацкой, придумали её в 2015 году в Харькове художницы Анастасия Меленцова и Анна Ружинская. В этом же году им удалось осуществить свою идею, и за два года 38 художников песочной анимации представили свои работы в галереях 31 города пяти стран: Беларуси, Литвы, России, Украины и Молдовы. Пермь – конечный этап выставки «Вне времени». Увидеть выставку можно, посетив спектакли Пермского театра кукол.