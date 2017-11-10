Всё об осеннем призыве
10 ноября в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае будет организована «прямая телефонная линия», посвященная осеннему призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации. Позвонив на «прямую линию» с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (342) 217-68-90, жители Перми и Пермского края получат подробную и компетентную информацию о призыве и подготовке к призыву, прохождении призывной медицинской комиссии, об отсрочках, а также о срочнойслужбе, которую уже проходит призывник, или службе по контракту. В работе «прямой линии» примут участие представители Военного комиссариата Пермского края, Военной прокуратуры Пермского гарнизона, а также Пермского краевого отделения Комитета солдатских матерей.
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