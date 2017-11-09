В Вильву пришла сотовая связь

В поселке Вильва впервые появилась сотовая связь. В рамках пилотного проекта связисты установили в центре Вильвы на опоре высотой 26 метров базовую станцию, которая видна из любого уголка поселка и охватывает сотовой связью всю его площадь. «Наша компания обладает необходимой инфраструктурой и техническими возможностями, чтобы обеспечить жителей региона всеми телекоммуникационными услугами. И нам приятно осознавать, что благодаря нашей работе жители Вильвы теперь могут пользоваться сотовыми телефонами, без которых уже невозможно представить современную жизнь», – отметил директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов. Развитие сотовой связи в Пермском крае – это часть планомерной работы компании «Ростелеком» и региональных властей. Напомним, в марте 2016 года было заключено трехстороннее соглашение между Минкомсвязи России, Пермским краем и компанией «Ростелеком» о взаимодействии в сфере реализации инвестпроектов на территории региона. Соглашение предполагает развитие современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, приоритетное обеспечение доступа к сети интернет социально значимых бюджетных учреждений и комплексное развитие информационного общества в Пермском крае.