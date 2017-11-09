Прокуратура через суд закрыла стихийную свалку

Кунгурская городская прокуратура через суд закрыла стихийный полигон отходов. С 2015 года в селе Плеханово на площади более 13 тысяч квадратных метров располагался временный полигон складирования и хранения ТБО. Однако объект был создан без соответствующих разрешений контролирующих органов. Не было и организации, которая бы официально эксплуатировала объект. Режим и регламент работы свалки не был утвержден. Не велся круглосуточный учет поступающих отходов, отсутствовала инструкция по приему мусора. Прокурор Кунгура подал иск в суд, потребовав возложить на администрацию района и села Плеханово обязанность ликвидировать свалку. Чиновники решение выполнили, а также провели рекультивацию участка и закрыли проезд к полигону.