Жизнь по минимуму
Прожиточный уровень пенсионера в Пермском крае установлен в размере 8 тысяч 503 руб. Указ об этом подписал губернатор Максим Решетников. Этот показатель будет применяться для установления социальной доплаты к пенсии в будущем году. Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.
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