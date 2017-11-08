Жизнь по минимуму

Прожиточный уровень пенсионера в Пермском крае установлен в размере 8 тысяч 503 руб. Указ об этом подписал губернатор Максим Решетников. Этот показатель будет применяться для установления социальной доплаты к пенсии в будущем году. Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.