За памятниками присмотрит культурный патруль

В Перми приступил к дежурству … культурный патруль, который будет мониторить состояние городских памятников. Сейчас в команду входит три человека, все они студенты. Главная цель проекта - привлечь общественность, власть и бизнес к сохранению малоизвестных объектов культурного наследия в городе. Недавно пермяки завершили первый этап работы. Волонтеры осмотрели памятники Борцам Революции, Николаю Славянову, уральскому добровольческому танковому корпусу, а также Дом грузчика, Дом чекистов, водонапорные башни. В результате мониторинга выяснилось, что часть памятников требует капитального ремонта, многие из них завалены мусором, отсутствуют таблички «Охраняется государством».

«Мы составили официальные письма и уже отправили их в ведомства города и края. В настоящее время ждем ответа от властей», - говорит руководитель проекта в Перми Анастасия Кайзер. Следующим этапом станет организация разноплановых мероприятий. В частности, 11 ноября состоится авторская экскурсия по «Дому грузчика» (11 ноября), а 18 ноября - посещение арт-лаборатории, где пройдет мастер-класс по созданию арт-объекта из скоб. Завершающим мероприятием станет городской квест. Стоит отметить, что «Культурный патруль» – это всероссийский молодежный волонтерский проект, который проводится с сентября по ноябрь 2017 года в 18 регионах России.