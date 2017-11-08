Россия выбирает «Народного участкового»
10 ноября - последний день голосования за «Народного участкового». Пермский край на заключительном этапе Всероссийского конкурса представляет старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный из Чусового Иван Арасланов. 32-летний полицейский в службе уполномоченных работает с 2013 года. В подразделение пришёл работать не случайно.
«Мне очень нравится работа, связанная с ддинамикой, физическими награзками и риском, работа, которая позволяет совершенствоваться, развиваться. Меня привлекает общение с разными людьми, а у участкового контингент разный», - говорит Иван Арасланов.
Он активно увлекается тяжёлой атлетикой, занимается кардиотренировками и бегом. По словам участкового, именно спорт научил его быть более самостоятельным, дисциплинированным, целеустремлённым, упорным и никогда не прекращить работы над собой. Для того, чтобы проголосовать за «народного участкового», необходимо зарегистрироваться в одной из социальных сетей, пройти по ссылке на портал информпартнёра конкурса - «Комсомолькой правды» , выбрать в списке анкету и сделать свой выбор.
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