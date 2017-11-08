Край поддержит молодых педагогов
Краевым Законодательным Собранием во 2-м чтении приняты изменения в ст. 23 Закона об образовании в Пермском крае. Предложение Министерства образования и науки Пермского края было поддержано депутатами. Закон существенно расширяет возможности получения мер социальной поддержки тем молодым педагогическим работникам, которые не имели педагогического образования, но имели профильное образование. К примеру, сейчас выпускник исторического факультета классического университета тоже сможет воспользоваться этой мерой социальной поддержки после соответствующей переподготовки. Подъёмные в городах для молодых школьных учителей, воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов составляют 50 тысяч рублей. В сельской местности – 62.5 тысячи рублей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Мотовилихе завершен масштабный демонтаж гаражей
На дорогах края протестируют новый противогололёдный материал
«Звезда-2005» - шестикратный чемпион России
Опасно для жизни: рыбаки выходят на тонкий лёд
Россия выбирает Народного участкового
Погода стала причиной сложной дорожной обстановки
Миллион за работу в сельской школе
В День народного единства край станет трезвенником
В Пермь приедет папа российских мюзиклов
Поменяли каникулы на «Непрерывное образование»
Добавить комментарий: