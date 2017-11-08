Край поддержит молодых педагогов

Краевым Законодательным Собранием во 2-м чтении приняты изменения в ст. 23 Закона об образовании в Пермском крае. Предложение Министерства образования и науки Пермского края было поддержано депутатами. Закон существенно расширяет возможности получения мер социальной поддержки тем молодым педагогическим работникам, которые не имели педагогического образования, но имели профильное образование. К примеру, сейчас выпускник исторического факультета классического университета тоже сможет воспользоваться этой мерой социальной поддержки после соответствующей переподготовки. Подъёмные в городах для молодых школьных учителей, воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов составляют 50 тысяч рублей. В сельской местности – 62.5 тысячи рублей.