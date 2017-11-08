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В Мотовилихе завершен масштабный демонтаж гаражей

   гаражи

В Мотовилихе завершён демонтаж самовольных гаражей. Большую часть убрали сами собственники. Последние - запланированные на этот год работы проводились наШмидта, 56. Большую часть - 35 гаражей - собственники вывезли сами, семь объектов демонтировала администрация района. Планируется, что освободившуюся территорию заасфальтируют, здесь будут организованы пешеходные дорожки и поставлены лавочки силами застройщика ООО «Орсо Групп» после окончания строительства дома. Всего с начала года на территории Мотовилихинского района снесли 406 гаражей. Наиболее масштабные работы прошли на улице Евгения Пермяка, на бульваре Гагарина, 39, на улице Макаренко, 6-14. Снесенные в принудительном порядке гаражи транспортируются на место временного хранения по улице Соликамской, 91, собственники в течение полугода имеют право оформить возврат имущества, предоставив в администрацию района необходимый пакет документов и оплатив расходы на демонтаж. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 08.11.2017 в 12:42 в рубрике - Радио Пермского края

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