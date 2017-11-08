В этом сезоне на дорогах края протестируют новый противогололёдный материал. Производитель местный - «Уральский завод противогололедных материалов». Вопрос об экспериментальном пока использовании «новинки» обсуждался в рамках рабочей встречи руководства предприятия с министром транспорта края Николаем Ухановым и представителями «Управления автомобильных дорог и транспорта». «За счёт активных компонентов материал быстрее справляется со льдом на дорогах и более экологичен – при его применении нет «солевой» нагрузки на почву», - пояснили в региональном минтрансе. Напомним, что сейчас для борьбы с гололёдом на дорогах используется песко-соляная смесь и минеральный концентрат «Галит».