«Звезда-2005» - шестикратный чемпион России
Пермская «Звезда-2005» победно завершила сезон. Женская футбольная команда подтвердила титул шестикратного чемпиона России, победив в Краснодаре местный клуб «Кубаночка». Игра закончилась со счетом 1:0. Лучшей командой Высшего дивизиона пермячки стали досрочно, обыграв в пошлом туре московский ЦСКА. В активе нашей команды 35 очков, включая победный гол с пенальти Дарьи Апанащенко. В одиннадцати встречах из четырнадцати пермский женский клуб обыграл своих соперниц. Дважды была ничья и только один раз футболистки ушли с поля побежденными. Разница забитых и пропущенных мячей самая лучшая среди восьми коллективов – 32-7. На втором месте в турнирной таблице расположился клуб «Рязань-ВДВ» с 31 очком, на третьем – «Чертаново» с 29 очками.
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