Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Россия выбирает Народного участкового

Опасно для жизни: рыбаки выходят на тонкий лёд

лед

Ситуация на водоёмах Прикамья вызывает озабоченность пермских спасателей. Все дело в том, что с наступлением похолодания некоторые «отважные» граждане спешат открыть сезон подлёдной рыбалки. Между тем, ноябрьский лед, уже затянувший небольшие речушки, крайне опасен. Выходить на водоем на лодке сейчас также опасно для жизни, даже при наличии спасательного жилета, вода в ноябре очень холодная, а неблагоприятные погодные условия - ветер и большая волна - способствуют возникновению опасных ситуаций на реке.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 07.11.2017 в 12:35 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Россия выбирает Народного участкового

Погода стала причиной сложной дорожной обстановки

Миллион за работу в сельской школе

В День народного единства край станет трезвенником

В Пермь приедет папа российских мюзиклов

Поменяли каникулы на «Непрерывное образование»

Свято место пусто не бывает

Мини-кольцо перенесли на другой перекресток

Санавиация спасает жизни

На пути героя


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Россия выбирает Народного участкового

Обратите внимание

в Перми

Опасно для жизни: рыбаки выходят на тонкий лёд

С наступлением похолодания пермяки спешат открыть сезон подлёдной рыбалки.
читать07.11.2017 в 12:35
Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Вести Пермь. События недели

Обзор главных событий Пермского края.
смотреть видео читать07.11.2017 в 12:11
Метки: в Перми, Общество

Пермское радио: 90 лет в эфире

Большая праздничная программа, посвященная 90-летию Пермского радио.
смотреть видео читать07.11.2017 в 11:33
Метки: в Перми, Общество, Радио, СМИ

Из-за ремонта моста меняется расписание электричек

До 30 ноября электрички Горнозаводского направления будут курсировать по новому графику.
смотреть видео читать07.11.2017 в 10:53
Метки: в Перми, Общество

Большой этнографический диктант написали 2,5 тысячи пермяков

Задания диктанта состояли из 30 вопросов. Первые 20 - одинаковые по всей стране, остальные проверяют знания этнографии конкретного региона.
смотреть видео читать07.11.2017 в 10:30
Метки: в Перми, Общество

В России

Негр, верблюд и полный «Аншлаг»!

Без шуток: «Аншлагу» – 30 лет!
читать06.11.2017 в 17:14
Метки: В России, СМИ, Общество

Как пермячек отправляли в сексуальное рабство

Интерпол депортировал вербовщиц, которые отправляли пермских девушек в Бахрейн для занятий проституцией.
смотреть видео читать06.11.2017 в 10:13
Метки: в Перми, В России, Преступления, В мире

Юлия Ковальчук залезла на стол приемной комиссии

К 35 годам Юля достигла многого, и ее путь к славе и семейному счастью полон интересных историй.
читать05.11.2017 в 16:25
Метки: В России, СМИ, Общество

Чем блистал звёздный бал

В Москве, в Колонном зале Дома Союзов, состоялся ежегодный Бал дебютанток.
читать04.11.2017 в 17:00
Метки: В России, Власть, Кино, СМИ

Какие мы счастливые!

Пермский край вошел в ТОП-15 счастливых регионов России.
смотреть видео читать03.11.2017 в 16:55
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, В России
Лента новостей RSS каналы

Опасно для жизни: рыбаки выходят на тонкий лёдОпасно для жизни: рыбаки выходят на тонкий лёд

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Пермское радио: 90 лет в эфиреПермское радио: 90 лет в эфире

В Прикамье стартовал проект «Я люблю математику»В Прикамье стартовал проект «Я люблю математику»

Из-за ремонта моста меняется расписание электричекИз-за ремонта моста меняется расписание электричек

Большой этнографический диктант написали 2,5 тысячи пермяковБольшой этнографический диктант написали 2,5 тысячи пермяков

Пермское радио отметило юбилейПермское радио отметило юбилей

В сетях подпольного азарта: закрыты десятки казиноВ сетях подпольного азарта: закрыты десятки казино

В Перми открылся Международный фестиваль органной музыкиВ Перми открылся Международный фестиваль органной музыки

Негр, верблюд и полный «Аншлаг»!Негр, верблюд и полный «Аншлаг»!

В Перми изменится организация кругового движения на перекресткахВ Перми изменится организация кругового движения на перекрестках

Как пермячек отправляли в сексуальное рабствоКак пермячек отправляли в сексуальное рабство

Юлия Ковальчук залезла на стол приемной комиссииЮлия Ковальчук залезла на стол приемной комиссии

В PERMM открылась выставка к столетию Октябрьской революцииВ PERMM открылась выставка к столетию Октябрьской революции

Пермские полицейские ищут жертв «гастролера»Пермские полицейские ищут жертв «гастролера»

Чем блистал звёздный балЧем блистал звёздный бал

Фестиваль «Золотая маска» назвал номинантовФестиваль «Золотая маска» назвал номинантов

Искусство объединяет!Искусство объединяет!

4 ноября - День народного единства4 ноября - День народного единства

В Пермь едут «Бабушки из Бураново»В Пермь едут «Бабушки из Бураново»

Какие мы счастливые!Какие мы счастливые!

Ноябрь будет теплымНоябрь будет теплым

«Октябрьский переворот» в театре«Октябрьский переворот» в театре

Праздник в кельтском стилеПраздник в кельтском стиле

3D-Путешествие по органу3D-Путешествие по органу

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru