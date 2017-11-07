Опасно для жизни: рыбаки выходят на тонкий лёд
Ситуация на водоёмах Прикамья вызывает озабоченность пермских спасателей. Все дело в том, что с наступлением похолодания некоторые «отважные» граждане спешат открыть сезон подлёдной рыбалки. Между тем, ноябрьский лед, уже затянувший небольшие речушки, крайне опасен. Выходить на водоем на лодке сейчас также опасно для жизни, даже при наличии спасательного жилета, вода в ноябре очень холодная, а неблагоприятные погодные условия - ветер и большая волна - способствуют возникновению опасных ситуаций на реке.
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