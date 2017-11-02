Россия выбирает Народного участкового

Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2017». Пермский край представляет старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный из Чусового Иван Арасланов. 32-летний полицейский в службе уполномоченных работает с 2013 года. В подразделение пришёл работать не случайно.

«Мне очень нравится работа, связанная с динамикойц, физическими награзками и риском, работа, которая позволяет совершенствоваться, развиваться. Меня привлекает общение с разными людьми, а у участкового контингент разный», - говорит Иван Арасланов. Он активно увлекается тяжёлой атлетикой, занимается кардиотренировками и бегом. По словам участкового, именно спорт научил его быть более самостоятельным, дисциплинированным, целеустремлённым, упорным и никогда не прекращать работы над собой. Для того чтобы проголосовать за «народного участкового», необходимо зарегистрироваться в одной из социальных сетей, пройти по ссылке на портал информпартнёра конкурса - «Комсомолькой правды» , выбрать в списке анкету нашего земляка, участкового Ивана Арасланова, и сделать свой выбор.