Погода стала причиной сложной дорожной обстановки
В МЧС предупредили о сложной дорожной обстановке. 2 ноября в Перми пройдет дождь с мокрым снегом. Есть вероятность налипания снега на проводах и деревьях, на дорогах может образоваться накат. В добавок прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Если вы находитесь на улице, не стойте рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, – рекомендуют спасатели. Автомобилистам советуют быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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