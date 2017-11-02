Погода стала причиной сложной дорожной обстановки

В МЧС предупредили о сложной дорожной обстановке. 2 ноября в Перми пройдет дождь с мокрым снегом. Есть вероятность налипания снега на проводах и деревьях, на дорогах может образоваться накат. В добавок прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Если вы находитесь на улице, не стойте рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, – рекомендуют спасатели. Автомобилистам советуют быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.