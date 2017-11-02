Миллион за работу в сельской школе

В этом году в рамках краевой программы «Сельский учитель» сразу в 14 школ Прикамья пришли 18 молодых специалистов. Это преподаватели математики, английского языка, информатики, физики и литературы. Они получили по миллиону рублей «подъемных», а также имеют приоритетное право на получение леса для строительства дома. Как пояснили в Министерстве образования и науки Пермского края, по итогам реализации проекта в этом году в адрес ведомства поступило много заявок от преподавателей и большое количество предложений, как сделать проект более доступным. Министерство вносит соответствующие коррективы в статью 23 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае», они будут внесены до реализации проекта в следующем году. Продолжат развивать и те проекты, которые успели себя зарекомендовать. В их числе - «Мобильный учитель» и «Сельский учитель».