В День народного единства край станет трезвенником
В День народного единства, который отмечается 4 ноября, в Перми пройдет фестиваль национальных культур. И одним из главных участников станет коллектив «Бабушки из Бураново». Фольклорный ансамбль был создан в селе Бураново Удмуртии более 40 лет назад. Средний возраст участниц коллектива более 70 лет. Основа репертуара - старинные фольклорные песни на родном удмуртском языке. Фестиваль национальных культур пройдёт в Театральном сквере. Кроме, «бабушек» выступит ансамбль «Шондибан» из города Кудымкар и другие артисты. Гостей фестиваля будут угощать национальными блюдами - пловом, кашей, перепечами.
А вот спиртные напитки в этот день в Перми продавать не будут. За нарушение закона должностных лиц оштрафуют на 3–4 тысячи рублей, а юридических - на 30–40 тысяч рублей, - предупреждают в администрации Перми. Напомним, в честь Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня подряд. 4 ноября в этом году выпало на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 6 ноября.
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