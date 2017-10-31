В Пермь приедет папа российских мюзиклов

Пермский академический Театр-Театр приглашает на встречу с Александром Журбиным. В театральной среде композитора называют «папой российских мюзиклов» - премьера его первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» состоялась в 1975 году. Сегодня на его счету двенадцать опер, музыка к пятидесяти художественным фильмам, тридцать мюзиклов, три балета и более двух тысяч эстрадных песен. Хорошо знакома его музыка и пермским зрителям - по мюзиклам «Владимирская площадь» и «Доктор Живаго», которые идут на пермской сцене уже более десяти лет. В 2004 году именно с «Владимирской площади» началась новая жизнь театра, когда драматические актеры впервые запели в лучших традициях Бродвея. Интересно, что первый творческий вечер Александра Журбина в Перми случился в середине нулевых. Спустя двенадцать лет композитор снова в пермском театре, с которым его связывают дружеские отношения. Ретроспективу своего творчества композитор представит в следующий понедельник, 6 ноября. Вход по билетам.