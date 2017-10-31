Поменяли каникулы на «Непрерывное образование»

В дни осенних каникул для школьников Перми продут мастер-сессии «Непрерывное образование». Мероприятие проводится в рамках приоритетного проекта главы города Дмитрия Самойлова «Золотой резерв». Участники - 120 одаренных и талантливых ребят, занимающих лидирующие позиции в общегородском рейтинге портфолио. Занятия проводят преподаватели и учёные Пермских: классического, гуманитарно-педагогического, политехнического - университетов, Высшей школы экономики, Фармацевтической академии. Начиная с сегодняшнего дня и в течение всей недели одаренные школьники посетят мастер-классы: «Фармакотерапевтическое консультирование», «Подняться в небо!», «В гостях у Менделеева», «Фитнес для ума», «Экономика впечатлений», «ЭКОрешения в интерьере», «Мир дебатов или как научиться убеждать», «Легенды и мифы Прикамья», «Фантазия и воображение». Мастер-сессии «Непрерывное образование» позволят учащимся познакомиться с образовательным пространством города путем вовлечения их в командную деятельность по различным направлениям работы высших учебных заведений, сформировать у участников готовность к профессиональному самоопределению, осознанному выбору образовательного учреждения для реализации своего профессионального потенциала.