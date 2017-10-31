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← Мини-кольцо перенесли на другой перекресток

Свято место пусто не бывает

чиновник

Кунгур «вступает» в очередную выборную кампанию. Согласно принятому депутатами гордумы положению о конкурсе на должность главы муниципалитета, стартовал приём заявок от претендентов. Документы будут приниматься по 1 декабря. Затем комиссия из представителей местных и краевых властей отберет двух претендентов для рассмотрения на заседании городской думы. Ориентировочно, оно пройдет 21 декабря. Кандидат, получивший большинство голосов депутатов, станет главой Кунгура. Предыдущий руководитель города Лариса Елтышева написала заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию в связи с переходом на работу в администрацию губернатора. Временно исполняющим обязанности главы Кунгура назначен первый заместитель градоначальника, бывший директор МУП «Водоканал» Сергей Гордеев.

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 31.10.2017 в 12:34 в рубрике - Радио Пермского края

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