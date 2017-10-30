Мини-кольцо перенесли на другой перекресток
На пересечении улиц Маяковского и Есенина произведен демонтаж мини-кольца. В начале октября на перекрестке улиц Маяковского и Есенина было организовано круговое движение малого диаметра. Однако в связи с большим количеством грузовых машин с прицепами, движущихся по этому перекрестку, организация кольца малого радиуса оказалась неэффективной. Таким образом, на перекресток возвращена прежняя организация дорожного движения. Как пояснили в Пермской дирекции дорожного движения, конструкция перенесена на перекресток улиц Лебедева и Циолковского, являющийся местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, на этом участке ниже количество грузового транспорта. Изменения вводятся для повышения безопасности водителей и пешеходов, а также пропускной способности перекрестков, на которых увеличивается интенсивность движения.
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