Мини-кольцо перенесли на другой перекресток

На пересечении улиц Маяковского и Есенина произведен демонтаж мини-кольца. В начале октября на перекрестке улиц Маяковского и Есенина было организовано круговое движение малого диаметра. Однако в связи с большим количеством грузовых машин с прицепами, движущихся по этому перекрестку, организация кольца малого радиуса оказалась неэффективной. Таким образом, на перекресток возвращена прежняя организация дорожного движения. Как пояснили в Пермской дирекции дорожного движения, конструкция перенесена на перекресток улиц Лебедева и Циолковского, являющийся местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, на этом участке ниже количество грузового транспорта. Изменения вводятся для повышения безопасности водителей и пешеходов, а также пропускной способности перекрестков, на которых увеличивается интенсивность движения.