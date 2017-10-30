Санавиация спасает жизни

В октябре санитарная авиация Прикамья совершила 15 вылетов. В клиники краевого центра были доставлены 17 больных, нуждающихся в срочной высокотехнологичной медицинской помощи. Эвакуация пациентов осуществляется новым вертолетом Ми-8МТВ. «На борту есть необходимое оборудование для оказания помощи во время транспортировки пациентов: аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), дефибрилляторы. Состояние больного можно отследить по мониторам. Кроме того, вертолет может одновременно переправлять не одного, а двух человек. Как правило, мы эвакуируем больных из отдаленных районов края - Кудымкара, Чердыни, Гайн», - рассказал врач реаниматолог-анестезиолог Алексей Степанов. Всего с начала года врачи пермской санавиации совершили около 70 вылетов. Впроекте «Развитие санитарной авиации» задействованы краевая клиническая больница, Пермская городская больница № 4, кардиодиспансер, медико-санитарные части № 9 и 11, ожоговый центр 21-й городской больницы . Для приземления вертолетов на базе Краевого перинатального центра построена новая взлетно-посадочная площадка. В конце 2017 - начале 2018 года будет приобретен еще один всепогодный вертолет МИ-8МТВ.