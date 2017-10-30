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На пути героя

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В выходные в Прикамье стартовала  краевая программа «На пути героя» - это уникальная технология реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организаторами являются Главное управление МВД России по Пермскому краю и Пермская региональная общественная организация «ПравДА вместе» при поддержке Министерства образования, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, Фонда президентских грантов. Открывающаяся сегодня профильная лагерная смена «Путь героя 8: преодоление» соберёт на время школьных каникул 140 подростков, состоящих на учёте в органах внутренних дел 26 территорий края. Принимает ребят оздоровительный лагерь «Комета» в посёлке Янычи  Пермского района, который на неделю станет «Землёй героев», где отряды называют дружинами, а вожатых и воспитателей – старшими и младшими советниками дружин. Каждый день смены будет насыщен событиями. Это -  конкурс строя и песни, интеллектуальная битва; спортивные бои героев; кулинарный фестиваль; «патриотический песенный вечер», а также вечер талантов «Ты – супер!» и другие. А 1 ноября пройдет большое торжество, посвящённое  пятилетию программы «На пути героя», на который приедут поздравить гости и друзья программы, а участники смены приготовят творческие номера. 

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Образование

Опубликовано: 30.10.2017 в 12:03 в рубрике - Радио Пермского края

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