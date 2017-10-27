Геннадий Игумнов отмечает день рождения
Сегодня день рождения отмечает Геннадий Вячеславович Игумнов. Напомним, он был первым всенародно избранным губернатором с 1996 по 2000-й год. А до этого трудился на благо Прикамья на различных руководящих должностях. За годы губернаторства Игумнова в Пермской области было построено около десятка различных мостов, в том числе через Чусовую, соединивший Пермь и Березники хорошей автодорогой, заложен Красавинский мост. Несмотря на проблемы с финансированием удалось связать дорогами Пермь со всеми центрами муниципальных образований Прикамья. Пришлось вплотную заниматься и коммунальным хозяйством, полученным от промышленных предприятий. Интенсивно развернулась газификация сельских населенных пунктов. А в Перми построена детская онкологическая больница, стационар для онкольных, открылся Центр сердечно-сосудистой хирургии под руководством Сергея Суханова, построен новый корпус госпиталя ветеранов войны, начал работу музей политических репрессий «Пермь-36».
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