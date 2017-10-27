Правительство края ищет нового инвестора для пермского свинокомплекса

Власти Пермского края решили расстаться с арендатором пермского «Свинокомплекса». Об этом на заседании краевого правительства заявил министр промышленности Алексей Чибисов. Группа компании «Синергия» зашла в регион в 2015 году. Летом этого года антимонопольная служба выявила нарушения при выделении сельхозфирме субсидии в 207 млн рублей. Позднее минсельхоз потребовал вернуть деньги. Также, почти одновременно, ООО «Свинокомплекс «Пермский» – арендатор краевого предприятия АО «Пермский свинокомплекс» – начало банкротство. Фирма накопила долги перед налоговой, ресурсными компаниями, а также предприятиями омской группы. Сейчас на свинокомплексе введена процедура наблюдения, усилен контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью, на поголовье наложен арест. По словам губернатора Максима Решетникова, для краевых властей в приоритете - интересы жителей Майского: "Пермский свинокомплекс - это зона нашей ответственности. К сожалению, нас подвел инвестор. Сейчас мы ввели процедуру управляемого банкротства. Мы должны оказывать поддержку конкурсному управляющему, деньги у нас есть, чтобы производственный процесс шел и люди не беспокоились по поводу рабочих мест. Потому что мы понимаем, насколько для Майского этот вопрос важен. В настоящее время Правительство Пермского края ищет нового инвестора для пермского свинокомплекса».