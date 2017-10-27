Уполномоченным по правам человека в Пермском крае стал Павел Миков

На пленарном заседании депутаты Законодательного собрания края большинством голосов поддержали кандидатуру краевого уполномоченного по правам ребенка на должность регионального омбудсмена. По итогам тайного голосования, в поддержку Павла Микова высказались 44 депутата, против – 12. Кандидатура нового уполномоченного по правам ребенка должна быть внесена в течении 30 дней. Выдвинуть кандидатуры на эту должность могут губернатор Пермского края, региональные заксобрание и общественная палата. До назначения нового уполномоченного по правам ребенка исполнять эти обязанности будет Павел Миков.