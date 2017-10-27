Умников и умниц поддержат рублем

Министерство образования и науки Пермского края подготовило список студентов, которые в 2017/18 учебном году будут получать именные и губернаторские стипендии. Всего в списке 2 164 стипендиата, на которых в общей сложности приходится чуть менее 112 с половиной млн рублей ежемесячно. Губернаторскую стипендию будут получать 2118 учащихся студентов вузов Пермского края, в том числе 1099 первокурсников. Именную стипендию получат 46 студентов. Как отмечает в ведомстве, в Прикамье наблюдается положительная динамика числа стипендиатов. В частности, число получателей губернаторской стипендии выросло на 14, а количество получателей именной стипендии - более чем на 12%. Традиционно среди вузов по количеству губернаторских и именных стипендиатов лидируют Пермский классический, политехнический и медицинский университеты.