За неделю в Прикамье более 20 тысяч человек заболели ОРВИ
За неделю в Прикамье ОРВИ заболело более 20 тысяч человек. Это ниже эпидемического порога. По результатам мониторинга вирусов гриппа не обнаружено. По прогнозам специалистов, эпидемия гриппа придет в Прикамье в январе-феврале 2018 года. Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация снижает вероятность заболевания. В настоящее время за счет средств федерального бюджета против гриппа в крае привито более 1 млн. жителей, в том числе 377,5 тыс. детей, за счет средств работодателей – 38 тыс. человек. В целом по Пермскому краю охват совокупного населения профилактическими прививками против гриппа составил 39,7%.
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