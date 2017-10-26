О заповеднике «Басеги» снимут экологический мультфильм

Мультипликационная студия из Чусового готовится к съемкам экологического мультфильма о заповеднике «Басеги». Фильм будет снят по мотивам сказочной повести пермской писательницы Галины Вороновой «Сокровища старой карты, или Приключения Грини, Гоши и Ёли в стране Грозовых Скал». Это сказочная история, которая случилась с ребятами на территории заповедной тайги. В поисках сокровищ они попадают в разные переделки и приключения. Как признаются создатели, мультипликация - дело затратное, и для привлечения средств на создание мультфильма о заповеднике «Басеги» был организован соответствующий проект на крупнейшей российской краудфандинговой платформе «Планета.РУ».