О заповеднике «Басеги» снимут экологический мультфильм
Мультипликационная студия из Чусового готовится к съемкам экологического мультфильма о заповеднике «Басеги». Фильм будет снят по мотивам сказочной повести пермской писательницы Галины Вороновой «Сокровища старой карты, или Приключения Грини, Гоши и Ёли в стране Грозовых Скал». Это сказочная история, которая случилась с ребятами на территории заповедной тайги. В поисках сокровищ они попадают в разные переделки и приключения. Как признаются создатели, мультипликация - дело затратное, и для привлечения средств на создание мультфильма о заповеднике «Басеги» был организован соответствующий проект на крупнейшей российской краудфандинговой платформе «Планета.РУ».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В «Мастерграде» открыли стадион
Песня «Мой Пермский край» может стать официальным гимном Прикамья
Пермьстат: Инфляция в Прикамье составила 1 %
Что они туда кладут? В Прикамье проверят качество колбасы
Игра в прятки не поможет
«Парма» вырвала победу у эстонского клуба
В Перми построят новый приют для животных
За порядком в Перми следит электронное око
В Перми заработала служба сопровождения детей из школы
Смерть на проводах
Добавить комментарий: