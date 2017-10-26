В «Мастерграде» открыли стадион
В «Мастерграде» состоялось торжественное открытие стадиона. Здесь построены баскетбольно-волейбольная площадка, поля для мини-футбола и круговая беговая дорожка. Кроме того, ребята смогут проводить здесь оздоровительные занятия, спортивные тренировки и соревнования, заниматься на современном тренировочно-гимнастическом оборудовании.
Школа «Мастерград» на 1200 мест была открыта в Дзержинском районе в прошлом году и стала первым образовательным учреждением, построенным в Перми «с нуля» за последние 18 лет. Это стало возможным благодаря реализации проекта главы Перми «Школа на пятерку», в рамках которого строятся новые образовательных учреждений, ведутся работы по ремонту школ и оборудуются современные спортплощадки.
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