Песня «Мой Пермский край» может стать официальным гимном Прикамья
В Законодательное собрание будет внесен проект об утверждении гимна Пермского края. С предложением на юбилейном заседании Пермской городской Думы выступил экс-губернатор Геннадий Игумнов, нынешний глава региона Максим Решетников идею поддержал. В качестве гимна предлагается утвердить песню «Мой Пермский край», которую в 2003 году написал Сергей Иванов. Она была написана в момент объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в новый субъект Федерации - Пермский край. Как ожидается, краевой парламент рассмотрит вопрос до конца года.
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