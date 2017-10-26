Песня «Мой Пермский край» может стать официальным гимном Прикамья

В Законодательное собрание будет внесен проект об утверждении гимна Пермского края. С предложением на юбилейном заседании Пермской городской Думы выступил экс-губернатор Геннадий Игумнов, нынешний глава региона Максим Решетников идею поддержал. В качестве гимна предлагается утвердить песню «Мой Пермский край», которую в 2003 году написал Сергей Иванов. Она была написана в момент объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в новый субъект Федерации - Пермский край. Как ожидается, краевой парламент рассмотрит вопрос до конца года.