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Пермьстат: Инфляция в Прикамье составила 1 %
По данным Пермьстата, с января по сентябрь инфляция в Пермском крае составила 1 %. Индекс потребительских цен на продовольственные товары за девять месяцев года снизился на 0,4 %. Цены на непродовольственные товары выросли на 1,1 %. Услуги подорожали на 2,8 %. За данный период цены производителей промышленных товаров выросли на 9,1 %. Больше всего удорожание коснулось сферы добычи полезных ископаемых. На продукцию обрабатывающих производств цены выросли на 3 %. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – на 2,8. Водоотведение, сбор и утилизация отходов – на 4,1 %.
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