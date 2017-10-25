Что они туда кладут? В Прикамье проверят качество колбасы
В Прикамье проверят качество докторской колбасы. Специалисты «Роскачества» проверят наличие в мясных изделиях синтетических красителей, консервантов, крахмала, а также вкус, состав и консистенцию продукта - всего 83 показателя. Эксперты установят присутствует ли в продукте антибиотики, гормоны роста и другие опасные компоненты. Согласно госстандартам, докторская колбаса должна содержать свинину, говядину, воду, куриные яйца и коровье молоко, соль, сахар и пряности. Фиксатором окраски должен быть нитрит натрия. По словам специалистов, наличие этих добавок - обязательное условие получения безопасной и высококачественной колбасы. Помимо Пермского края проверка пройдет в 12 регионах страны. Результаты опубликуют в ноябре.
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