Игра в прятки не поможет

В Прикамье судебным приставам при исполнении служебных обязанностей практически ежедневно приходиться проявлять смекалку для поиска должников, которые используют самые разные лазейки, чтобы избежать ответственности за неуплату алиментов.

31-летняя жительница с. Коса в течение длительного времени нигде не работала, перебиваясь случайными заработками, и накопила долг по алиментам в размере более 200 000 рублей.

Судебным приставам Косинского, Кочевского и Гайнского районов пришлось проявить смекалку для поиска горе-матери. По официальному адресу должница не проживала, но судебные приставы выяснили, где проживает ее сожитель. В ходе осмотра помещения судебные приставы заметили, что заваленный мешками вход в погреб слегка приоткрыт и попросили обеспечить доступ туда.



Перед судебными приставами предстала разыскиваемая должница, нежелание которой выплачивать долг по алиментам было настолько сильным, что она предпочла «поиграть в прятки». Однако это не помогло. Гражданка была принудительно доставлена в отдел судебных приставов и допрошена в присутствии адвоката в рамках возбужденного в её отношении уголовного дела