«Парма» вырвала победу у эстонского клуба
«Парма» одержала первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ. В Таллине в рамках третьего тура пермские баскетболисты, проигрывая по ходу встречи, смогли вырвать два победных очка у эстонского клуба «Калев» - 76:74. В составе нашей команды самыми результативными игроками были Фрэнк Гейнс (14 очков), Андрейс Гражулис (12), Трэ Маклин (11), Иван Ухов, Николай Жмако и Коди Миллер-Макинтайр (все – по 8). После этой победы в Талине «Парма» переместилась на 7-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч «Парма» проведет также на выезде, 29 октября в Минске пермяки сразятся с клубом «Цмоки».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Перми построят новый приют для животных
За порядком в Перми следит электронное око
В Перми заработала служба сопровождения детей из школы
Смерть на проводах
«Звезда» готовится отпраздновать вековой юбилей
Вирус «Мичиган» может принести тяжёлую эпидемию
Цветные выходные с папой
Барабанная дробь: Как научиться игре на африканских джембе
В Перми прошёл первый снег
Школьная Лига: Мы начинаем КВН
Добавить комментарий: