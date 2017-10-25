В Перми построят новый приют для животных

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил городскому управлению по экологии и природопользованию совместно с депутатами городской Думы до конца текущего года принять решение о строительстве нового приюта для животных. Вопрос обсуждался во время совместной инспекции в муниципальном приюте, где продолжаются ремонтные работы. Уже выполнен ремонт будок и вольеров, отремонтирована операционная и послеоперационные помещения. В настоящее время ведутся работы по замене навеса над вольерами. Несмотря на то, что уже сейчас изменения условий на существующей площадке в лучшую сторону налицо, на улице Соликамской, 271 есть целый ряд ограничений. В первую очередь это площадь, которая составляет всего 3 тысячи 600 кв. метров, площадка расположена на заболоченной местности, поэтому ежегодно производится подсыпка, но долговременных положительных результатов это не дает. Кроме того, территория приюта находится рядом с жилыми домами, что доставляет дискомфорт жителям. Также сейчас в нет полноценных условий и для деятельности работников приюта. Таким образом, для эффективного использования данного имущественного комплекса необходимо вложение значительных средств на поддержание его в нормативном состоянии, поэтому глава Перми Дмитрий Самойлов поручил рассмотреть вопрос о строительстве нового приюта на улице Теплопроводной. Депутат Пермской городской Думы Вячеслав Григорьев предложил обсудить данный вопрос на комитете по городскому хозяйству в ноябре или декабре. Коллеги поддержали предложение, а также приняли решение до заседания думского комитета провести круглый стол с привлечением общественности.