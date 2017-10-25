За порядком в Перми следит электронное око

В Перми установят дополнительные камеры видеонаблюдения. К уже существующей системе слежения ещё на 12 участках добавятся 40 современных видеокамер с поворотным модулем и дистанционным управлением. Еще на 24 участках улично-дорожной сети города будет установлено 34 программно-технических измерительных комплекса для автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения на автомобильных дорогах. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, внедряемая система будет контролировать обстановку на улично-дорожной сети, автоматически фиксировать факты нарушений правил дорожного движения, предоставлять информацию об интенсивности и скорости транспортных потоков, а также обеспечивать видеомониторинг в местах массового пребывания граждан. Например, для обеспечения безопасности в помещении автовокзала будет установлена система распознавания лиц.