В Перми заработала служба сопровождения детей из школы
В Перми начал работу проект «Служба родительского спокойствия», в рамках которого волонтеры сопровождают детей в школу и обратно. Инициатором стал благотворительный фонд «Колыбель надежды». Сейчас в режиме сопровождения работают три пары «Ребенок и родитель + волонтер» в трех школах города: школа № 77, школа № 81 и гимназия № 33.«Кроме того, мы составляем расписание занятий в школах по теме «Безопасность детей». Приглашены профессионалы самых разных направлений», - отмечают в фонде. Организаторы продолжают набор волонтеров, которые будут патрулировать маршруты школьников и сопровождать их до школы и обратно.
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