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Смерть на проводах
В Сивинском районе при попытке хищения провода с ЛЭП погиб молодой мужчина. Житель деревни Кичаново, ранее дважды судимый за кражи, попытался срезать с линии электропередачи провод, но, попав под высокое напряжение, получил смертельную электротравму. Предположительно, у погибшего «охотника за цветным металлом» были сообщники. Их личности устанавливаются. По данному факту «Пермэнерго» подало заявление в правоохранительные органы. Энергетики напоминают, что в компании ОАО «МРСК Урала», работает единый номер Центра обслуживания клиентов – 8-800-2501-220 (звонок бесплатный), по которому можно сообщить о фактах хищения оборудования или планируемых преступных действиях.
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