Краевая газета «Звезда» готовится отпраздновать ...вековой юбилей. Официально «круглая» дата приходится на 11 ноября 2017 года. 100-летию будут посвящены десятки творческих, культурных событий и даже своеобразные гастроли редакции по городам Прикамья. Уже сегодня в Перми открылись две фотовыставки, посвященные выдающимся людям Прикамья, одна расположилась в ДК Солдатова, вторая – в Горьковской библиотеке, где, кстати сказать, завтра состоится большая пресс-конференция, на которой и будет оглашён полный перечень всех юбилейных событий, запланированными на предстоящие полгода. Как отмечает главный редактор газеты Наталья Копылова, «Сейчас уже кажется, что полгода – это слишком короткий срок для празднования, ведь мы планируем побывать во всех крупных городах региона, стать частью культурной жизни людей, наших читателей и тех, кто впервые будет держать газету в руках. Хочется, чтобы «Звезда» оставалась неотъемлемой частью жизни края». Кстати, специально к 100-летию газета создала собственную систему доставки. Теперь в свыше чем 40 городах и поселках края газету можно будет получать лично курьером или в ящик. У представителей газеты можно будет и подписаться. Это позволит усилить обратную связь с читателями и увеличить доступность «Звезды».