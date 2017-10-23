Вирус «Мичиган» может принести тяжёлую эпидемию
Новый вирус «Мичиган» может принести в Прикамье тяжёлую эпидемию гриппа. По прогнозам, пик заболеваемости ожидается в январе. В «группе риска» - дети с шести месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими заболеваниями. Для профилактики гриппа специалисты рекомендуют в осенний период пройти вакцинацию.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Цветные выходные с папой
Барабанная дробь: Как научиться игре на африканских джембе
В Перми прошёл первый снег
Школьная Лига: Мы начинаем КВН
Пермь принимает ведущих юристов России
Кунгурским студентам недоплатили социальную стипендию
Росгвардия внедряется в образование
Представитель «управляшки» запер в подвале 6 человек
«Amfest» - фестиваль американского кино в Перми
Прикамцы задолжали за тепло 8 миллиардов
Добавить комментарий: