Вирус «Мичиган» может принести тяжёлую эпидемию

Новый вирус «Мичиган» может принести в Прикамье тяжёлую эпидемию гриппа. По прогнозам, пик заболеваемости ожидается в январе. В «группе риска» - дети с шести месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими заболеваниями. Для профилактики гриппа специалисты рекомендуют в осенний период пройти вакцинацию.