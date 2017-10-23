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Вирус «Мичиган» может принести тяжёлую эпидемию

грипп

Новый вирус «Мичиган» может принести в Прикамье тяжёлую эпидемию гриппа. По прогнозам, пик заболеваемости ожидается в январе.  В «группе риска» - дети с шести месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими заболеваниями. Для профилактики гриппа специалисты рекомендуют в осенний период пройти вакцинацию.

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Опубликовано: 23.10.2017 в 13:03 в рубрике - Радио Пермского края

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