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Цветные выходные с папой
В Перми прошли «цветные выходные» с папой. Так называется акция, которую провело отделение Городского психологического центра по Свердловскому району. Папы с детьми познакомились с удивительной техникой рисования на воде «эбру». Каждая картина, созданная в этой технике, уникальна и неповторима. Папа с ребенком могли создать свой шедевр и забрать его домой на память о времени, проведенном вместе.
Городской проект «Папы Перми», главными идеологами которого являются мужчины, работающие в сфере образования, направлен на привлечение мужского населения Перми к проблемам воспитания детей, а также на распространение отцовского положительного опыта воспитания.
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