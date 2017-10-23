В Перми прошли «цветные выходные» с папой. Так называется акция, которую провело отделение Городского психологического центра по Свердловскому району. Папы с детьми познакомились с удивительной техникой рисования на воде «эбру». Каждая картина, созданная в этой технике, уникальна и неповторима. Папа с ребенком могли создать свой шедевр и забрать его домой на память о времени, проведенном вместе.

Городской проект «Папы Перми», главными идеологами которого являются мужчины, работающие в сфере образования, направлен на привлечение мужского населения Перми к проблемам воспитания детей, а также на распространение отцовского положительного опыта воспитания.