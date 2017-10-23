Барабанная дробь: Как научиться игре на африканских джембе

В Перми начинает работу … барабанная школа. Ее открывают известные пермские музыканты Дмитрий Анапов и Андрей Михайлов. Школа будет носить название «Megapolis Drums». В субботу «ученики» собрались на первое занятие, затем в течение двух-трех месяцев организаторы будут работать в тестовом режиме - наберут несколько групп и опробуют на них преподавательские идеи. Для начала преподаватели будут учить игре на африканском джембе. Этот барабан достаточно доступен в разных вариантах и привлекателен для новичков. Некоторые, освоив его на базовом уровне, могут открыть для себя другие инструменты. Так на следующем уровне обучения находятся, например, кахон, конго, дарбука, традиционные рамочные барабаны. Желающие обучиться барабанному искусству уже есть. Первая встреча - в Пермском Доме народного творчества «Губерния»».