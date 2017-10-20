Сегодня в Перми прошёл первый снег. В выходные продолжится активное похолодание и возможные небольшие осадки. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, до конца октября продолжится стремительное похолодание. Температура будет ниже нормы и составит -5 градусов. В эти выходные также ожидается температура в районе 0 градусов. Ночью она опустится до -2, -3 градусов. Осадков преимущественно не будет, поэтому гололеда можно не бояться. Отметим, что этой ночью на востоке края, в Губахе, уже выпал снег, высота покрова составила 5 см.