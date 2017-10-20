Школьная Лига: Мы начинаем КВН

Много юмора и шуток будет на сцене Дворца молодежи Перми. Здесь открывается фестиваль школьных команд КВН. Ожидается участие порядка 50 команд из разных школ города. Причём, как отмечают организаторы, от некоторых школ Перми на фестивале заявилось по две команды. Оценивать выступление ребят будут пермские КВНщики, в том числе игроки команды «Сборная бывших спортсменов», представители городского департамента образования, информационные спонсоры и приглашенные звезды КВН. Фестиваль школьных команд КВН этого сезона особенный, поскольку все коллективы, независимо от успехов в конкурсе, продолжат участвовать в мероприятиях КВН этого года, в частности, смогут принять участие в ¼ финала Школьной лиги КВН. Кроме того, для ребят будут организованы обучающие семинары, один из них – в ноябре. КВНовский фестиваль будет проходить два дня .