Пермь принимает ведущих юристов России. Сегодня и завтра на площадке Пермского университета пройдет 8 сессия Пермского конгресса ученых-юристов. В числе гостей - представители юридических центров Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Ульяновска, Казани, Саратова, Самары, Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Иркутска. С докладами выступят заместитель председателя Верховного суда РФ – председатель Коллегии по экономическим спорам Олег Свириденко, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, Генеральный прокурор РФ в отставке Валентин Степанков, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель председателя экспертного совета ВАК Андрей Габов, начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин. Основными темами обсуждения станут актуальные правовые вопросы, в частности, законотворческие планы ГосДумы России на ближайшие сессии; сложные вопросы правоприменения в сфере интеллектуальной собственности, проблемы использования специальных знаний в уголовном процессе. Отметим, конгресс стал визитной карточкой региона, важным событием для регионального и российского юридического сообщества, предоставляющим возможность получать «из первых уст» актуальные комментарии по вопросам правотворчества и правоприменения.