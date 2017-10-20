Кунгурским студентам недоплатили социальную стипендию
Прокуратура Кунгура выявила нарушения закона о назначении и выплате государственной социальной стипендии в «Кунгурском центре образования №1». В ходе проверки выяснилось, что стипендия назначалась студентам не со дня представления документа о праве на её получение, а с первого числа следующего месяца после подачи документов. Как следствие, стипендия выплачивалась студентам не в полном объёме. Кроме этого, в учреждении не соблюдался срок её выплаты - не 30 числа текущего месяца, а в первых числах следующего. По итогам проверки директору образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 72 студентам центра выплачена недоплаченная часть социальной стипендии.
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