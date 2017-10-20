Росгвардия внедряется в образование

Росгвардия создаст управление образования, которое будет координировать институты и кадетские корпуса. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии Юрий Бабкин. Одним из направлений работы управления станет дополнительное профессиональное образование. Обучение будет проходить в центрах подготовки личного состава. Управление образования также займется вопросам среднего образования и военно-патриотической работой. "Мы ставим себе задачу, что подготовку кадров для войск нацгвардии надо начинать еще со среднего образования", - сказал Бабкин. Как сообщает ТАСС, Росгвардия заключила соглашение с кадетскими корпусами в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Перми. Кадетские училища планируется перевести на баланс Росгвардии, они будут функционировать при институтах ведомства в этих городах.