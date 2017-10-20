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← Представитель «управляшки» запер в подвале 6 человек

Росгвардия внедряется в образование

    дети учения

Росгвардия создаст управление образования, которое будет координировать институты и кадетские корпуса. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии Юрий Бабкин. Одним из направлений работы управления станет дополнительное профессиональное образование. Обучение будет проходить в центрах подготовки личного состава. Управление образования также займется вопросам среднего образования и военно-патриотической работой. "Мы ставим себе задачу, что подготовку кадров для войск нацгвардии надо начинать еще со среднего образования", - сказал Бабкин. Как сообщает ТАСС, Росгвардия заключила соглашение с кадетскими корпусами в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Перми. Кадетские училища планируется перевести на баланс Росгвардии, они будут функционировать при институтах ведомства в этих городах. 

Метки: в Перми, В России, Образование, Власть

Опубликовано: 20.10.2017 в 12:33 в рубрике - Радио Пермского края

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← Представитель «управляшки» запер в подвале 6 человек

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