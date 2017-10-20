Представитель «управляшки» запер в подвале 6 человек

В Чайковском вынесен приговор представителю управляющей компании, который запер в подвале находящегося на обслуживании многоквартирного дома 6 человек. 57-летний мужчина признан виновным в незаконном лишении свободы. Следствием установлено, что жители одного из домов в Чайковском отказались от обслуживания управляющей компании и создали товарищество собственников жилья. В конце марта жильцы спустились в подвал для проверки приборов учета. Недовольный действиями людей представитель управляющей компании запер их на полчаса. Дверь в подвал мужчина открыл только после вмешательства третьего лица, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю. Суд приговорил виновного к 1 году исправительных работ с ежемесячным удержанием в доход государства 10 % от заработка.