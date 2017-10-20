«Amfest» - фестиваль американского кино в Перми

В Перми начался фестиваль американского кино "AMFEST". В течение пяти дней в «Кристалле» будет представлена панорама новейших достижений американского кино во всех его проявлениях – от величественного Голливуда до малобюджетного независимого кино, часто превосходящего крупные студийные проекты в смелости, остроумии и новизне. В программу фестиваля вошла лента «Сильвио», «Приключения медведя Бригсби», «Порту», «Сильнее», а бонусом для искушенного пермского зрителя станет cенсационная лав-стори «Зови меня своим именем» c Арми Хаммером в главной роли, американский дебют модного итальянского режиссера Луки Гуаданьино. Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.