Прикамцы задолжали за тепло 8 миллиардов

На сегодняшний день задолженность клиентов перед теплоснабжающими предприятиями «Т Плюс» в Перми, Краснокамске, Березниках, Губахе и Чайковском составляет 8,1 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 6%. Больше половины всех долгов приходится на УК-посредников – 5 млрд руб. Долг прикамских ТСЖ составляет 832 млн руб. Как сообщает пресс-служба «Т Плюс» в Перми, в тройку злостных УК-неплательщиков входят УК «Гарант» (долг 152,4 млн руб.) ООО «УК «Моторостроитель» (долг 150,5 млн руб.), «Закамская управляющая компания» (долг 128,4 млн руб.). Энергетики уже предупредили ряд нерадивых УК о возможном расторжении договоров энергоснабжения в связи с наличием долгов. Промышленные предприятия имеют долги в размере 44,7 млн руб. Более ответственно к своим обязательствам стали подходить коммерческие потребители: за 9 месяцев их долги уменьшились на 90 млн руб. Долги населения перед энергетиками на начало октября составляют 1,6 млрд руб.